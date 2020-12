Λόγω... Μπακς το draft του 2022 θα έχει 59 picks και όχι 60!

Με αφορμή την υπόθεση Μπογκντάνοβιτς η οποία «κόστισε» στους Μπακς το draft pick τους στον β' γύρο του 2022, ο Σαμς Σαράνια ανέφερε ότι η διαδικασία θα έχει μία λιγότερη επιλογή.

Όπερ και σημαίνει, ότι τα draft picks του 2022 θα είναι 59 και όχι 60 σύμφωνα με την ενημέρωση του ΝΒΑ στις ομάδες. Πιο συγκεκριμένα ο β' γύρος όπου θα επέλεγαν οι Μπακς θα έχει 29 επιλογές και όχι 30.

As a result of the Bucks losing a second-round pick due to investigation, there will now be 59 players -- not 60 -- selected in the 2022 NBA Draft, the league informed teams. https://t.co/c7lxwVsgus

