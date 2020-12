Το Μαϊάμι εγκατέλειψε την ανταλλαγή για τον Χάρντεν! (pics)

Ακόμη μία διαφορετική πλοκή στην ιστορία του Τζέιμς Χάρντεν. Πριν από λίγες ώρες, το Μαϊάμι εμφανίζονταν ως η ομάδα που πίεζε το Χιούστον να πει το «ναι» στην ανταλλαγή. Και μάλιστα ήταν ενήμερος και ο Χάρντεν. Μόνο που τα δεδομένα αλλάξανε! Το Μαϊάμι φαίνεται να αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Χάρντεν, αφήνοντας ελεύθερο το τοπίο για άλλες ομάδες.

UPDATE: The Miami Heat are no longer engaging the Houston Rockets on a James Harden trade, per @IraHeatBeat pic.twitter.com/t6S6ZdoMUV

Report: The Miami Heat are pushing “hard” for a James Harden trade, and Harden is “aware” they are pursuing

(via @ClutchAdamNBA, @5ReasonsSports) pic.twitter.com/7Qk0NjkfI2

