Μας έλειψε πολύ ο Κέβιν Ντουράντ, όμως φέτος θα τον απολαύσουμε με τη φανέλα των Νετς.

Ο KD ήταν εντυπωσιακός στο φιλικό με τους Σέλτικς και το κοντέρ έγραψε 25 πόντους, ενώ κέρασε και 3 μπλοκ τους αντιπάλους του.

Όλα αυτά ενώ έμεινε off για μια σεζόν λόγω ρήξης αχίλλειου.

25 points. 3 blocks.

@KDTrey5 reminding us who he is on both ends tonight pic.twitter.com/65niI8BXFM

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 19, 2020