Μπακς: Δεν ενδιαφέρονται για τον Χάρντεν!

Το άκουσμα της είδησης πως ο Τζέιμς Χάρντεν προτιμούσε να γίνει ανταλλαγή στους Μιλγουόκι Μπακς, προκάλεσε ερωτηματικά. Πέρα από το δύσκολο της υπόθεσης, λόγω του μεγάλου συμβολαίου του, είχαν προκύψει και άλλα προβλήματα. Πλέον, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, αφού σύμφωνα με το ESPN και το Athletic, οι Μπακς δεν πρόκειται να μπουν στη διαδικασία.

Μάλιστα, τα δύο αμερικανικά ΜΜΕ εμφανίζουν τους Χιούστον Ρόκετς έκπληκτους για την εμπλοκή των Μπακς στο... σίριαλ με την πιθανή ανταλλαγή του Χάρντεν.

