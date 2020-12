Λέοναρντ: «Έφυγα από το Τορόντο γιατί δεν έβρισκα… γάντια για τα χέρια μου»! (vid)

Ο Λέοναρντ συνδύασε την παρουσία του στο Τορόντο με το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία των Ράπτορς ωστόσο δεν… μακροημέρευσε στον Καναδά. Το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε στην Καλιφόρνια ώστε να διεκδικήσει τον τίτλο με τους Κλίπερς ως συμπαίκτης του Πολ Τζορτζ και εξήγησε τον λόγο της αποχώρησής του στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ.

Η κουβέντα έφτασε στα μεγάλα χέρια του Λέοναρντ. «Το να βάζω τα χέρια στις τσέπες μου είναι αδύνατον! Οι τσέπες σε κάθε παντελόνι είναι υπερβολικά μικρές» εξήγησε ο «Klaw» και στη συνέχεια δέχθηκε την ερώτηση του… ενός εκατομμυρίου. «Μισό λεπτό! Για αυτό έφυγες από το Τορόντο; Επειδή κρύωναν τα χέρια σου»; Η απάντησή του ήταν αφοπλιστική: «Δυστυχώς δεν έβρισκα γάντια που να μου ταιριάζουν» εξήγησε χαμογελώντας.

Kawhi reveals the disadvantages of having gigantic hands pic.twitter.com/RQqa98mKlz

— Rob Perez (@WorldWideWob) December 17, 2020