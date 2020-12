Αντετοκούνμπο: Και τυπικά παρέμεινε «ελάφι» ο Γιάνναρος (pic)

Παίκτης των Μπακς για τα επόμενα χρόνια θα είναι και τυπικά ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Όπως είχε γίνει γνωστό από νωρίς το απόγευμα, ο Γιάνναρος θα υπέγραφε ένα supermax συμβόλαιο που θα του έδινε για την επόμενη πενταετία 228.2 εκατομμύρια δολάρια. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας γνωστοποίησαν με τιτίβισμά τους οι Μπακς, αναφέροντας πως ο δύο φορές MVP της κανονικής διάρκειας του NBA υπέγραψε το νέο πολυετές συμβόλαιο.

Giannis Antetokounmpo, the NBA’s reigning two-time Most Valuable Player, has signed a multi-year extension with the Milwaukee Bucks. pic.twitter.com/9xNosYRVbn

