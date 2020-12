Ο Χάρντεν επέστρεψε στις προπονήσεις των Ρόκετς (vids)

Έκανε τα πάντα, πήγε σε όσα κλαμπ μπορούσε, μείωσε τον νέο του συμπαίκτη, αλλά ο Τζέιμς Χάρντεν επέστρεψε στις προπονήσεις των Ρόκετς. Ο χρόνος κυλά αντίστροφά για την έναρξη της σεζόν, μερικές ημέρες έμειναν και ενώ τα πάντα μπορούν να συμβούν, για την ώρα τα δεδομένα είναι απλά.

Μπορεί χθες να βγήκε δημοσίευμα, που ήθελε τον Τζέιμς Χάρντεν να μην θέλει να παίξει με τον Ουόλ, ακολούθησε εκείνο που τον θέλει να παίζει σε επόμενο φιλικό παιχνίδι. Ο «Μούσιας» είτε του αρέσει, είτε όχι πρέπει να αγωνιστεί με την ομάδα του και επέστρεψε στις προπονήσεις.

Ο Χάρντεν πάντως φαίνεται πιο αδυνατισμένος και σε εξαιρετική κατάσταση, μετά από όσα έχουν γίνει...

James Harden is back at Rockets practice

Getting after it! pic.twitter.com/qVmgnrRiC2

— Houston Rockets (@HoustonRockets) December 14, 2020