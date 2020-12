Ακόμα ένα double double στα φιλικά έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σταρ είχε 24 πόντους, 14 ριμπάουντ, 3 μπλοκ και 3 ασίστ στην ήττα των Μπακς από τους Μάβερικς.

Δείτε τα καλύτερα του

