Πριν από έναν μήνα περίπου, οι Μπουλς είχαν συμφωνήσει με τον Νόα Βόνλε για συμβόλαιο δύο χρόνων ωστόσο ο παίκτης θα αποτελέσει παρελθόν.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και παράλληλα αποχαιρέτησε την ομάδα του Σικάγο, την οποία και ευχαρίστησε για το λίγο διάστημα που βρέθηκε μαζί της.

«Ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα μου μόλις μπορέσω να αγωνιστώ ξανά» ήταν το σχόλιό του.

Noah Vonleh issues statement to @YahooSports on testing positive for COVID-19. pic.twitter.com/Uhtgd79qCx

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 14, 2020