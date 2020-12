Πίστονς: Άφησαν ελεύθερο τον ΛιΆΝτζελο Μπολ!

Το συμβόλαιό του δεν ήταν εγγυημένο. Ο ΛιΆντζελο Μπολ κυνηγούσε ένα δύσκολο όνειρο και πλέον θα πρέπει να το αναζητήσει κάπου αλλού. Οι Ντιτρόιτ Πίστονς τον άφησαν ελεύθερο μετά από 11 ημέρες. Και εκεί που ο πατριάρχης της φαμίλιας Μπολ πανηγύριζε για την παρουσία και των τριών παιδιών του στο ΝΒΑ, έμεινε με τους Λόνζο Μπολ (Πέλικανς) και ΛαΜέλο (Χόρνετς).

