«Ο Αντετοκούνμπο είναι πάρα πολύ πιστός, αλλά θέλει να κερδίζει και αυτό είναι που ζυγίζει» (pic)

Ο πασίγνωστος ρεπόρτερ του ESPN, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, σχολίασε όλα αυτά που συμβαίνουν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ανανέωση του συμβολαίου του, μένοντας κυρίως στην σκέψη του σταρ του Μιλγουόκι.

Ο ρεπόρτερ τόνισε ότι ο Αντετοκούνμπο δεν νοιάζεται για τις μεγάλες αγορές, ενώ το μόνο που θέλει είναι να κερδίζει.

« Το ξέρω αυτό για τον Γιάννη: η απόφασή του δεν είναι να θέλει να βρεθεί σε μια μεγάλη αγορά και να έχει όλα αυτά που έρχονται με το Λος Άντζελες ή την Νέα Υόρκη ή οπουδήποτε είναι. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που λαμβάνει υπόψιν του στις αποφάσεις του.

Νομίζω ότι μέσα του του είναι πάρα πολύ πιστός. Πιστεύω ότι αγαπά τους ανθρώπους στο Μιλγουόκι. Αγαπά αυτήν την κοινότητα. Αγαπά την ομάδα. Αλλά θέλει να κερδίσει και αυτό είναι που ζυγίζει».

"I think at his core he's immensely loyal. I believe he loves the people in Milwaukee. Loves that community. He loves the organization. But he wants to win and that's what he's weighing."

