Οι Κλίπερς κράτησαν για πολλά χρόνια τον Πολ Τζορτζ, αφού ο παίκτης υπέγραψε max επέκταση 226 εκατ. δολαρίων.

Ο PG13 που πέρυσι ήταν κατώτερος των περιστάσεων στα playoffs, έδειξε πως θέλει να ανταμείψει την ομάδα που τον στήριξε, δηλώνοντας πως χρωστά έναν τίτλο.

«Τους χρωστάω ένα πρωτάθλημα. Αυτό χρωστάω σε αυτόν τον οργανισμό», ανέφερε.

Paul George knows why the Clippers broke the bank for his services. pic.twitter.com/TAf5uTVA2Z

— theScore (@theScore) December 10, 2020