Λέοναρντ: Πρώτη 40άρα μετά από δύο χρόνια
Οι Κλίπερς πήραν πολύ πιο εύκολα από όσο αναμενόταν το ματς με τους Ρόκετς με 128-108. Μια βραδιά που ο Klaw θύμισε τον παλιό καλό Klaw, τον παίκτη που όταν είναι στο 100% και είναι προσηλωμένος στον στόχο, μπορεί να σε διαλύσει.
Ο Λέοναρντ είχε 41 πόντους με 8 ριμπάουντ κόντρα στο Χιούστον και το έβλεπε σαν βαρέλι. Ο Καουάι είχε ανάγκη μια εμφάνιση σαν αυτή για να πάρει δύναμη και εκείνος και η ομάδα του.
Είχε να βάλει 40+ πόντους σε ματς από τις 23 Δεκέμβρη του 2023. Δύο χρόνια! Ένας περιφερειακός που όταν είναι στα καλά του, άνετα θεωρείται μέσα στους 10-15 κορυφαίους παίκτες της λίγκας.
KAWHI HAD HIS FIRST 40+ POINT GAME SINCE DEC. 2023 🤯— Bleacher Report (@BleacherReport) December 24, 2025
41 PTS, 8 REB, 5 AST 😤 pic.twitter.com/pCuP2dO2ZQ
