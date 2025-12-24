Ο Λέοναρντ επέστρεψε στις σπουδαίες εμφανίσεις στον επιθετικό τομέα στο ματς με τους Ρόκετς.

Οι Κλίπερς πήραν πολύ πιο εύκολα από όσο αναμενόταν το ματς με τους Ρόκετς με 128-108. Μια βραδιά που ο Klaw θύμισε τον παλιό καλό Klaw, τον παίκτη που όταν είναι στο 100% και είναι προσηλωμένος στον στόχο, μπορεί να σε διαλύσει.

Ο Λέοναρντ είχε 41 πόντους με 8 ριμπάουντ κόντρα στο Χιούστον και το έβλεπε σαν βαρέλι. Ο Καουάι είχε ανάγκη μια εμφάνιση σαν αυτή για να πάρει δύναμη και εκείνος και η ομάδα του.

Είχε να βάλει 40+ πόντους σε ματς από τις 23 Δεκέμβρη του 2023. Δύο χρόνια! Ένας περιφερειακός που όταν είναι στα καλά του, άνετα θεωρείται μέσα στους 10-15 κορυφαίους παίκτες της λίγκας.