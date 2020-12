Πολ Τζορτζ: Υπέγραψε max επέκταση 226 εκατ. δολαρίων με τους Κλίπερς! (vid)

Ριζώνει στους Κλίπερς ο Πολ Τζορτζ.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο PG13 υπέγραψε max επέκταση που θα του αποφέρουν 226 εκατ. δολάρια για τα επόμενα 5 χρόνια.

Φέτος θα πάρει 35.5 εκατ. δολάρια, ενώ προστέθηκε η επέκταση 190 εκατ. δολαρίων. O Tζορτζ θα έχει option πριν το ξεκίνημα της σεζόν 2024-25. Τη σεζόν που πέρασε είχε 21.5 πόντους και 5.7 ριμπάουντ.

