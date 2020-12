NBA: Πλάνο για καθημερινά rapid test κορονοϊού! (pic)

Θέλει να πάρει τα καλύτερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό το ΝΒΑ και να διασφαλίσει το πρωτάθλημα. Σύμφωνα με τον Shams Charania, η λίγκα σκοπεύει να φτιάξει ένα πλάνο, το οποίο περιλαμβάνει καθημερινά rapid test για τον κορονοϊό.

Για την ομάδα που θα παίζει στην έδρα της, τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα μετά από 30 λεπτά, ενώ για τη φιλοξενούμενη μετά από 90.

Σχετικά με τον εμβολιασμό θα υπάρξει συζήτησε με όλους τους εμπλεκόμενους το επόμενο διάστημα. Όποιος επιλέξει να μην τον κάνει θα πρέπει να λάβει παραπάνω μέτρα για την υγεία του με χρήση μάσκας και πιο πολλά τεστ covid-19.

H λίγκα το πάει και παραπέρα, αφού σκέφτεται να κάνει τεστ 2 φορές την εβδομάδα στις οικογένειες των παικτών για να διασφαλίσει την υγεία όλων.

Sources: Policy for invalid coronavirus test results: Undergo another rapid test at least 30 minutes after result of the first test -- and still able to participate in team activities while awaiting second result. https://t.co/ho9XUufQDJ

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 11, 2020