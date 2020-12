Έξαλλος ο ΛεΜπρόν με προπονητή που χειροδίκησε: «Αν ήμουν εκεί, δεν θα μέναμε στα λόγια»!

Η κάμερα «έπιασε» τον προπονητή ομάδας NFL μικρών ηλικιών να χτυπά πολλές φορές στο κεφάλι έναν νεαρό αθλητή ηλικίας 9 ετών πριν τον ρίξει στο έδαφος!

Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο του American Youth Football National Championship στη Φλόριντα και αμέσως έγινε viral ενώ ο προπονητής απολογήθηκε δημοσίως για την πράξη του. «Στο τέλος της ημέρας, είμαι άνθρωπος. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω δικαιολογίες…».

Από την πλευρά του, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σχολίασε το video στον λογαριασμό του στο Instagram και εξήγησε χαρακτηριστικά: «Αν ήμουν εκεί, ακόμα και αν δεν ήταν ο γιος μου στη θέση του, δεν θα μέναμε στα λόγια! Σίγουρα».

No room in the game for coaches like this. I hope he is arrested and banned for life. pic.twitter.com/1B0F2cLiqH

