Ο ΛεΜπρον για την διαφορά του Ντέιβις σε Λέικερς και Πέλικανς: «Ό,τι τραυματισμό και αν είχε έπαιζε» (vid)

ΛεΜπρον Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις δημιούργησαν ένα εξαιρετικό ζευγάρι στους Λέικερς και η απόφαση του AD να απαιτήσει να φύγει από την Νέα Ορλεάνη, βγήκε σωστή. Ο «Βασιλιάς» μίλησε για τις διαφορές που είδε στον συμπαίκτη του και έμεινε στο γεγονός πως με κάθε τραυματισμό, απλά επέστρεφε στο παρκέ.

«Τον παρακολουθούσα στην Νέα Ορλεάνη που είχε αυτούς τους μικρούς τραυματισμούς και θα έμενε εκτός. Βγάζει νόημα αυτό που έκανε. Ό,τι είχε θα καθόταν εκτός. Φέτος, ότι κι αν είχε επέστρεφε στο παρκέ».

LeBron talks about the difference between Laker AD and Pelican AD

"This year, no matter what injury he had his ass came back on the floor"

