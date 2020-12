Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ απέκτησαν τα δικαιώματα του Σέρβου γκαρντ της Αναντολού Εφές.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μέχρι πρότινος άνηκε στους Σίξερς ωστόσο στο πλαίσιο των ανταλλαγών που έγιναν οι Θάντερ του Ποκουσέφσκι πήραν τα δικαιώματά του.

Welcome to the Thunder, Vasilije Micić❗ #ThunderUp pic.twitter.com/qSECgkLH0F

— OKC THUNDER (@okcthunder) December 8, 2020