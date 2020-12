Ο θρύλος Μπράντον Ρόι έδωσε το 7 στον Καρμέλο: «Θα ήταν τιμή μου»! (pic)

Χαμός την φετινή σεζόν με τους αριθμούς στο ΝΒΑ, καθώς μετά την συζήτηση για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ και τον αριθμό τους στους Ουίζαρντς, προέκυψε το θέμα με τον Καρμέλο Άντονι.

Ο Μέλο, θα μείνει δεύτερη σεζόν στους Μπλέιζερς και ζήτησε να φορέσει το Νο.7, που είναι και το αγαπημένο του. Το νούμερο αυτό προφανώς και η ομάδα δεν το δίνει στον... οποιοδήποτε, αφού το έχει φορέσει ο Μπράντον Ρόι, ο οποίος έπαιξε στο Πόρτλαντ από το 2006 μέχρι το 2011.

Ο Ρόι, πάντως, βγήκε μπροστά και είπε ότι αν θέλει ο Μέλο το 7 μπορεί να το έχει και μάλιστα σχολίασε ότι είναι τιμή του.

«Θα ήταν τιμή μου, αν το φορούσε. Οπότε πρέπει να τον αφήσουμε να το πάρει».

"I would be honored if he wore it. So we should [let him have it]."

Blazers legend Brandon Roy gives Melo his blessing to wear his No. 7

(h/t The Athletic) pic.twitter.com/XjDEZMkiDo

— ESPN (@espn) December 8, 2020