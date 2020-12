Καρμέλο: «Θέλω το Νο.7 στο Πόρτλαντ» (vid)

Το «7» προτιμά να έχει στη φανέλα του στο Πόρτλαντ ο Καρμέλο Άντονι, όπως έδειξε σε δηλώσεις του.

«Αν το Πόρτλαντ μου δώσει το 7, θα είμαι χαρούμενος. Πρέπει να το αναφέρω, θέλω το Νο.7».

Φυσικά το «7» στο παρελθόν το φορούσε ο φοβερός αλλά πολύ άτυχος, Μπράντον Ρόι. Ένα από τα μεγαλύτερα what if στην ιστορία του ΝΒΑ που χτυπήθηκε από τραυματισμούς.

Carmelo Anthony wants to wear #7 for the Portland Trail Blazers

“If Portland gives me number 7, I’ll be happy. I’ll be thrilled. We need a petition for that. I need number 7.”

