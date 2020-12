Μάθιους: «Για τους Λέικερς θα είναι το repeat, για μένα θα είναι το πρώτο» (vid)

Ο... πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς και νυν του Λεμπρόν στους Λέικερς, κατά τη διάρκεια της media availability, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Δεν είναι δύσκολο να κάνεις θυσίες όταν κάτι είναι μεγαλύτερο από εσένα τον ίδιο. Γι' αυτόν τον οργανισμό θα είναι το repeat. Για εμένα θα είναι το πρώτο μου πρωτάθλημα. Τα πάντα θα γίνουν αν είμαι 'ένα' μέχρι το τέλος. Και αυτό το 'εμείς' το έχω καταλάβει από την πρώτη μου στιγμή στους Λέικερς. Ακόμα και πριν έρθω εδώ ένιωθα αυτό το συναίσθημα. Αυτός είναι ο οργανισμός των Λέικερς. Μεγαλύτερος από οτιδήποτε και από οποιονδήποτε άλλον».

Best quote of the day from the first day of Lakers training camp. @WessyWes23: "It's not hard to sacrifice when it's something bigger than you. For this organization, it's repeating. For myself, it's getting my first one. Being the last team standing and doing it together." pic.twitter.com/OYG4IrRPNj

