Oυέστμπρουκ: «Θέλω να τους χτυπάω στον κ@@ο, δεν έχω φίλους στο παρκέ» (pic)

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ θα αγωνίζεται στην Ουάσινγκτον τη νέα σεζόν, φτιάχνοντας φοβερό δίδυμο με τον Μπράντλεϊ Μπιλ.

Ο Russ έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, δείχνοντας τη νοοτροπία του.

«Όταν είμαι στο παρκέ, δεν έχω φίλους, δεν είμαι φιλικός. Προσπαθώ να τους χτυπάω στον κ@@ο», ανέφερε, ενώ για τον Μπιλ είπε: «Είναι ένα κορυφαίο ταλέντο, superstar. To έδειξε την τελευταία σεζόν».

Russ is ready to set the tone in D.C. with Bradley Beal pic.twitter.com/Y4u3m8MIKU

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2020