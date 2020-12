Ποκουσέφσκι: «Είμαι 10 ημέρες εδώ και νιώθω σαν να είμαι μια σεζόν» (vids)

Ο νεαρός ρούκι επιλέχθηκε στο Νο.17 του φετινού ντραφτ, δόθηκε στους Θάντερ και ξεκινάει μια νέα καριέρα.

Ο Ποκουσέφκσι είναι ήδη στην Αμερική, βιώνει τις πρώτες του ημέρες και στην media day της ομάδας του αναφέρθηκε στο πως βιώνει αυτή την αλλαγή.

«Ήταν τέλεια. Συνηθίζω στον χρόνο και τους ανθρώπους της πόλης, είναι 'ζεστοί'. Με καλωσόρισαν σαν να έπαιζα εδώ, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά μου. Είμαι χαρούμενος. Οι άνθρωποι του κλαμπ είναι τέλειοι. Είναι 'ζεστοί'. Είναι σαν οικογένεια. Είμαι 10 ημέρες εδώ και νιώθω σαν να είμαι μια σεζόν».

Και συνέχισε ο νεαρός παίκτης.

«Πριν το ντραφτ δεν είχα καμία επαφή. Δεν μιλούσα με κανέναν. Σοκαρίστηκε όταν επιλέχθηκα στο Νο.17 και έγινα ανταλλαγή στους Θάντερ. Δεν ήξερα τι θα γίνει, αλλά είμαι χαρούμενος».

Welcome to the family.

Today's media session with @aleksejpokusevs.

— OKC THUNDER (@okcthunder) December 3, 2020