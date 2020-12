Ουέστμπρουκ: Μυστήριο με το αν μπορεί να πάρει το «0» στους Ουίζαρντς! (pic)

Στους «Μάγους» θα αγωνίζεται από την νέα σεζόν ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο οποίος έγινε ανταλλαγή με τον Ουόλ. Είναι γνωστό σε όλο το ΝΒΑ ότι ο αγαπημένος του αριθμός είναι το μηδέν, το φορούσε 11 σεζόν στην Οκλαχόμα και πέρυσι στους Ρόκετς, αλλά πλέον είναι ακόμα ανοιχτό αν θα καταφέρει να το πάρει.

Και αυτό γιατί στους Ουίζαρντς αυτό τον αριθμό τον είχε ο Γκίλμπερτ Αρένας, μέχρι το 2010. Από τότε κανείς δεν το έχει πάρει ξανά, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Υπήρχε και μία φήμη ότι η ομάδα της Ουάσινγκτον έχει αποσύρει ανεπίσημα το μηδέν και γι' αυτό δεν το είχε πάρει κανείς.

Πλέον, πάει ένα πολύ μεγάλο όνομα τους «Μάγους» και το πιο πιθανό είναι ότι θα το ζητήσει. Το αν θα το πάρει θα το δούμε πολύ σύντομα.

Regarding Russell Westbrook and the No. 0. Other players have come in and asked to wear it and have been told 'no' because it was Gilbert Arenas' number.

Those players, however, were not Russell Westbrook. So, we'll see.

— Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) December 3, 2020