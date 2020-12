Με τις ομάδες του NBA να αρχίζουν προπονήσεις και τον κορονοϊό φυσικά να παραμένει, τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ένα από αυτά είναι και τα τεστ για covid. Από τις 24 Νοεμβρίου έως και τις 30 του ίδιου μήνα έγιναν 546 τεστ από τα οποία τα 48 ήταν θετικά.

48 NBA players tested positive for COVID-19 out of 546 tested between Nov. 24-30 pic.twitter.com/EhP0W65zoz

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 2, 2020