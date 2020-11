Σρέντερ: «Έμαθα αντιμετωπίζοντας τον ΛεΜπρόν στα playoffs»

Κάποτε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν αντίπαλός του. Τώρα ο Ντένις Σρέντερ αγωνίζεται στην ίδια ομάδα με τον «βασιλιά». Και θα έχει να το λέει, πως όταν ήταν πιτσιρικάς στους Ατλάντα Χοκς «έμαθα από τις αναμετρήσεις με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στα playoffs».

Ο Σρέντερ παρουσιάστηκε από τους Λέικερς και αναφέρθηκε στον ρόλο του 6ου παίκτη, τον οποίο είχε στην Οκλαχόμα: «Το έκανα δύο χρόνια στην Οκλαχόμα. Στο Λος Άντζελες, με ΛεΜπρόν και Ντέιβις, νομίζω ότι θα βοηθάω και ως βασικός πόιντ γκαρντ».

Παράλληλα, ο Γερμανός γκαρντ είχε μόνο καλά λόγια για τον general manager των Θάντερ, Σαμ Πρέστι, ο οποίος: «Πέρσι ήρθε και με ρώτησε, αν ήθελα να πάω στους Κλίπερς ή στους Λέικερς. Συνήθως δεν συμβαίνει έτσι, απλώς μαθαίνεις για την ανταλλαγή».

