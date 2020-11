ΝΒΑ: Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για τη νέα σεζόν

Απομένουν δύο 24ώρα. Και μετά η ανεπίσημη έναρξη της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ είναι γεγονός! Από την 1η Δεκεμβρίου ξεκινούν οι ατομικές προπονήσεις των παικτών, με την ολοκλήρωση της σεζόν να ορίζεται στις 22 Ιουλίου του 2021.

Αυτό που απομένει να ξεκαθαριστεί είναι πότε θα ολοκληρωθεί η περίοδο των ανταλλαγών. Θυμίζουμε ότι σε κανονικές συνθήκες το φινάλε ορίζονταν τον Φεβρουάριο. Επίσης, αναμένεται να ανακοινωθεί και η πόλη που θα φιλοξενήσει το All Star Game, αφού η Ιντιανάπολις που ήταν να το διοργανώσει αρχικά αποσύρθηκε. Για να το αναλάβει το 2024.

Αναλυτικά οι κύριες ημερομηνίες που εξέδωσε το ΝΒΑ:

1-5/12/2020: Ατομικές προπονήσεις & Media week

6/12/2020: Έναρξη ομαδικών προπονήσεων.

11-19/12/2020: Αναμετρήσεις προετοιμασίας

22/12/2020-4/3/2021: Πρώτο μισό της κανονικής περιόδου

5-10/3/2021: Διακοπή για το All Star Game

11/3/2021-16/5/2021: Δεύτερο μισό της κανονικής περιόδου

18/5-21/5/2021: Τουρνουά για την είσοδο στα playoffs

22/5/2021-22/7/2021: ΝΒΑ playoffs

The NBA announces, among many key dates, that the Hall of Fame inductions for the Class of 2020 — headlined by Kobe Bryant, Tim Duncan and Kevin Garnett — will take place in mid-May pic.twitter.com/tFRMfeML1Z

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 28, 2020