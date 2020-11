Μετατέθηκε το All Star Game της Ιντιανάπολις για το 2024! (vid)

Αν και το All Star Game ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «Bankers Life Fieldhouse» το τριήμερο 12-14 Φεβρουαρίου 2021, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει.

Λόγω των πρωτοκόλλων που υπάρχουν είναι δυνατόν να διεξαχθεί τη φετινή σεζόν στην Ιντιανάπολις και γι' αυτόν τον λόγο μετατέθηκε τρία χρόνια αργότερα και πιο συγκεκριμένα στο τριήμερο 16-18 Φεβρουαρίου 2024.

Όσο για το φετινό All Star Game; Προς το παρόν τίποτε δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο, με το ΝΒΑ να ανακοινώνει τις επόμενες εβδομάδες τον τόπο διεξαγωγής του. Υπενθυμίζουμε ότι το 2022 θα γίνει στο Κλίβελαντ, ενώ το 2023 στο Σολτ Λέικ Σίτι.

OFFICIAL: We are thrilled to announce that although the 2021 All-Star Game won’t be played in Indianapolis, we will host @NBAAllStar 2024 ‼️ We are excited to keep working on our plans to showcase our city and state in February 2024

More info https://t.co/QdfNfN5zDc pic.twitter.com/jpW6K3HBx3

— Indiana Pacers (@Pacers) November 25, 2020