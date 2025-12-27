Οι Μπόστον Σέλτικς (19-11) επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς (6-25) με 122-140, σημειώνοντας 20/39 τρίποντα!

Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν κομβικός για τους φιλοξενούμενους, σημειώνοντας 30 πόντους με 13/20 σουτ εντός πεδιάς. Ο Πέιτον Πρίτσαρντ πρόσθεσε 29 πόντους και εννιά ριμπάουντ, ενώ ο Ντέρικ Γουάιτ σημείωσε 21 πόντους για τη Βοστόνη, που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 19-11.

Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τους Σέλτικς, οι οποίοι συνεχίζουν από την τρίτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή. Όσον αφορά τους Πέισερς, παραμένουν στην τελευταία θέση της Ανατολής με 25 ήττες σε 31 αγώνες.

Τα δωδεκάλεπτα: 39-28, 61-75, 91-111, 122-140.