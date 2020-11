Χιτ: Ανανεώνουν Αντεμπάγιο και πάει για supermax 195 εκατ. δολαρίων! (pic)

Ήταν ο... βράχος τους, το σημείο αναφοράς τους στη ρακέτα σε μια σεζόν που έφτασαν μέχρι τους τελικούς.

Οι Χιτ πήραν την απόφαση να ανανεώσουν το συμβόλαιο του πολύτιμου Μπαμ Αντεμπάγιο αντί 163 εκατ. δολαρίων για 5 χρόνια, δείχνοντας έτσι πως θέλουν να... χτίσουν πάνω του.

Φυσικά ετοιμάζονται να του προσφέρουν και το max αξίας 195 εκατ. δολαρίων. O Mπαμ που πέρυσι έπαιξε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο All Star Game, είχε 15.9 πόντους, 10.2 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ με τη φανέλα του Μαϊάμι. Ο πρόεδρος της ομάδας, ο θρύλος Πατ Ράιλι, τον λατρεύει και δεν σταματά να το δείχνει με τις δηλώσεις του.

Adebayo is eligible for a rookie maximum contract -- $163M with trigger for $195.6M -- and Miami plans to sign him to the new deal, source says. https://t.co/4UCqLdLKLx

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 24, 2020