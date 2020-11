Ούμπρε για ανταλλαγή: «Ήμουν στις εγκαταστάσεις των Σανς και με κοιτούσαν περίεργα» (pic)

Ο Κλέι Τόμπσον τραυματίστηκε και πάλι πολύ σοβαρά και οι Ουόριορς κινήθηκαν γρήγορα και έκαναν δικό τους τον Κέλι Ούμπρε.

Ο παίκτης μίλησε για τον τρόπο που το έμαθε και αυτός δεν ήταν άλλος, πέρα από το Τwitter.

«Προπονούμουν στις εγκαταστάσεις των Σανς και είδα ανθρώπους να με κοιτούν περίεργα. Μου έκανε εντύπωση. Και έρχεται ο Ντιαλό και μου λέει, 'φίλε κοίτα το Twitter».

Kelly Oubre says he found out he was getting traded after a workout at the Suns' facility

"I just see people looking at me with like a glare in their eyes. I was like, hmm. And then Cheick Diallo, he came up to me and was like, ‘hey, my boy, check Twitter.’"

(Via The Athletic) pic.twitter.com/aRW0VEPuB4

— NBA Central (@TheNBACentral) November 23, 2020