Ούμπρε: «Μπορώ να μαρκάρω όλες τις θέσεις, παίζω και stretch 4 αν χρειαστεί» (pic)

Οι Ουόριορς απέκτησαν τον Κέλι Ούμπρε, ο οποίος συνθέτει μια ενδιαφέρουσα πεντάδα με Κάρι, Ουίγκινς, Γκριν και Ουάισμαν.

Ο νέος γκαρντ των... πολεμιστών μίλησε στο KRON4's και στάθηκε στην ικανότητα του να μαρκάρει όλες τις θέσεις.

«Μπορώ να μαρκάρω όλες τις θέσεις από το 1 μέχρι το 5. Μπορώ να παίξω από point guard μέχρι και stretch 4 αν χρειαστεί».

