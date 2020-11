Μπακς: Χωρίς φιλάθλους στα εντός έδρας ματς!

Η πανδημία δεν θα επιτρέψει στους Μιλγουόκι Μπακς να φιλοξενήσουν φιλάθλους στα εντός έδρας παιχνίδια τους στο «Fiserv Forum», για τη σεζόν 2020-2021.

Η απόφαση που ανακοίνωσε η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν είναι δεδομένο πως θα κρατήσει για ολόκληρη την αγωνιστική χρονιά, αλλά είναι δεδομένο πως η σεζόν θα ξεκινήσει με κλειστό γήπεδο.

Και η παρουσία του κόσμου θα επανεξεταστεί ανάλογα με τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί.

The Bucks just announced that due to COVID-19 their home games during the 2020-21 season will be held without fans until further notice.

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) November 23, 2020