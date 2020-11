Τέιτουμ: Max συμβόλαιο $195 εκατομμυρίων ανανέωσε στους Σέλτικς!

Στην εποχή των max συμβολαίων. Μέσα σε λίγες ημέρες έχουν εμφανιστεί ήδη τρία. Την αρχή έκανε ο Ντε' Άαρον Φοξ με τους Σακραμέντο Κινγκς. Ακολούθησε ο Μίτσελ Ντόνοβαν με τους Γιούτα Τζαζ. Και τώρα ο Τζέισον Τέιτουμ! Οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν πραγματικότητα την πρόθεσή τους και κράτησαν για τα επόμενα πέντε χρόνια μία σημαντική μονάδα της ομάδας.

Ο Τέιτουμ θα εισπράξει $195 εκατομμύρια γι' αυτό το χρονικό διάστημα. Τη σεζόν 2019-2020 ο 22χρονος φόργουορντ μέτρησε 23.4 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 66 αγώνες με τους «Κέλτες».

Tatum gets the full designated rookie max extension, with the All-NBA escalators that'll take it near $200M, sources said. Tatum's agent Jeff Wechsler and Celtics finalized details today. https://t.co/SfGjPRc3J5

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020