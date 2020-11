Κινγκς: Το πρώτο supermax του 2020 για τον Ντε' Άαρον Φοξ

Για πάντα στους Σακραμέντο Κινγκς. Με το αζημίωτο. Ο Ντε' Άαρον Φοξ συμφώνησε για την επέκταση του συμβολαίου του με τους Κινγκς, έναντι 163.000.000 δολαρίων για τα πέντε επόμενα έτη.

Στο συμβόλαιό του υπάρχει όρος που μπορεί να το προβιβάσει σε supermax συμβόλαιο (διαβάστε για την ορολογία της free agency) που θα κοστίζει 195.600.000 δολάρια για το ίδιο χρονικό διάστημα!

Πέρσι, στο Σακραμέντο (σε 51 αγώνες) μέτρησε 21.1 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 6.8 ασίστ.

Sacramento Kings young star De'Aaron Fox has agreed to a five-year, $163M maximum extension, with clause to reach the $195.6M super max, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

Deal negotiated by his agent @chrisgaston_ of @FamFirstSports.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020