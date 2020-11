Max συμβόλαιο $195 εκατομμυρίων για τον Ντόνοβαν στους Τζαζ!

Είναι το πρόσωπο της Γιούτα. Και οι Τζαζ θέλησαν να το αποδείξουν έμπρακτα στον Ντόνοβαν Μίτσελ! Το νέο συμβόλαιό του, διάρκειας πέντε ετών, θα του αποφέρει $195 εκατομμύρια! Ανήκει στην κατηγορία των max συμβολαίων.

H αρχική αξία της συμφωνίας ανέρχεται στα $163 εκατομμύρια και μπορεί να φτάσει μέχρι τα $195 εκατομμύρια. Ο Μίτσελ επιλέχθηκε από τη Γιούτα στο Draft του 2013.

Τη σεζόν 2019-2020, ο Μίτσελ (σε 69 αγώνες) μέτρησε 24 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ.

Ήδη οι Τζαζ έχουν ανανεώσει τα συμβόλαια των Τζόρνταν Κλάρκσον, ενώ πρόσθεσαν ξανά στο δυναμικό τους τον Ντέρικ Φέιβορς.

Utah Jazz All-Star guard Donovan Mitchell has agreed to a five-year, $195M designated rookie max extension, his agents Ty Sullivan and Austin Brown of @caa_sports tell ESPN. Story soon.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020