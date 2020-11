Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς από το Yahoo Sports, ο 28χρονος σέντερ από το Κονγκό θα βρεθεί και πάλι στους Σάρλοτ Χόρνετς, με τους οποίους μέτρησε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 7,4 πόντους και 5,8 ριμπάουντ ανά 19,4 λεπτά συμμετοχής.

Ο Μπίσμακ Μπιγιόμπο είχε ετήσια αμοιβή που έφτανε τα 17 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί επίσης σε Τορόντο και Ορλάντο.

