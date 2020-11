Μπογκντάνοβιτς: Στα $75 εκατομμύρια η προσφορά των Χοκς

Το μυστήριο λύθηκε. Η προσφορά των Ατλάντα Χοκς, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι στη φετινή αγορά των ελεύθερων, φτάνει στα $75 εκατομμύρια για χάρη του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς! Αυτό σημαίνει ότι οι Κινγκς έχουν διορία 48 ωρών για να αποφασίσουν αν θα πρέπει να του καταθέσουν τουλάχιστον την ίδια για να τον κρατήσουν (αφού είναι restricted free agent).

Την ίδια στιγμή είναι σε εξέλιξη η έρευνα του ΝΒΑ, για την ανταλλαγή που... ναυάγησε, ανάμεσα στους Μπακς και στους Κινγκς, με τον Σέρβο γκαρντ στο επίκεντρο.

A source tells @TheAthleticNBA that the Hawks' offer to Bogdan Bogdanovic is 4 years/$72 million.

— Chris Kirschner (@ChrisKirschner) November 22, 2020