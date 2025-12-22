Στη βραδιά που σημειώθηκαν 302 πόντοι, οι Μπουλς ήταν αυτοί που βγήκαν νικητές με 152-150 μέσα στην έδρα των Χοκς.

Στο παιχνίδι που μπήκαν οι περισσότεροι πόντοι της φετινής σεζόν, οι Μπουλς (13-15) πέρασαν από την έδρα της Ατλάντα, επικρατώντας των Χοκς (15-15) με 152-150.

Οι Χοκς έψαξαν ανατροπή από το -6 στα τελευταία 37.7'', με τους Τρέι Γιανγκ και Τζέιλεν Τζόνσον μείωσαν στον πόντο (150-151). Ο Μάτας Μπουζέλις έβαλε τη μία βολή και ο Τρέι Γιανγκ έχασε την ευκαιρία για το buzzer beater.

Γιανγκ και Τζόνσον σκόραραν 35 και 36 πόντους αντίστοιχα αλλά δεν ήταν αρκετοί, απέναντι στην πολυφωνία των Μπουλς. Με τον Μάτας Μπουζέλις να σκοράρει 28 πόντους έχοντας το απίθανο 7/8 από το τρίποντο.

Ακολούθησε ο Κόμπι Γουάιτ με 21, ενώ για τους Μπουλς υπήρχαν ακόμα επτά διψήφιοι, σε μία βραδιά επιθετικής πανδαισίας. Πολύ σπουδαίο ματς και από τον Τζος Γκίντεϊ με 19 πόντους και 12 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-38, 73-83, 115-116, 150-152