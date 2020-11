ΝΒΑ: Συνεχίζει στους Μπακς για 3 χρόνια και $16 εκατομμύρια ο Κόνατον (pic)

Ο Πατ Κόνατον είχε βρει τον ρόλο του στο ρόστερ των Μπακς (5.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ σε 67 αγώνες) και θα συνεχίσει να το κάνει, μετά τη συμφωνία για τριετές συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει 16 εκατομμύρια δολάρια.

Ο 27χρονος γκαρντ έχει 4.8 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ μ.ό. σε 283 αγώνες στη regular season με τους Μπλέιζερς και τους Μπακς.

Milwaukee has numerous moving parts on multiple fronts, so Connaughton's deal was reshaped to stay with Milwaukee. https://t.co/FVEmTghTPg

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020