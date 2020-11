Στους Θάντερ οι Χιλ, Μίλερ, μένει στους Πέλικανς ο Μπλέντσο

Ο Στίβεν Άνταμς κατέληξε στη Νέα Ορλεάνη. Όχι μόνο για μερικές επιλογές στα επόμενα Draft. Τελικά στην ανταλλαγή συμμετείχαν τέσσερις ομάδες!

Κάπως έτσι από τη Νέα Ορλεάνη πήγε στην Οκλαχόμα ο Τζορτζ Χιλ (ο οποίος πριν από δύο ημέρες είχε πάει εκεί από τους Μπακς στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Τζρου Χόλιντεϊ), ο Ντάριους Μίλερ και μία επιλογή από το Ντένβερ για το Draft του 2023.

Παράλληλα, η OKC έλαβε και άλλες επιλογές, μία για τον δεύτερο γύρο του 2023 από τη Σάρλοτ και άλλη μία, επίσης για τον 2ο γύρο από την Ουάσινγκτον για το 2024.

Αυτό σημαίνει πως το έτερο αντάλλαγμα των Μπακς, ο Έρικ Μπλέντσο θα παραμείνει στη Νέα Ορλεάνη.

As part of the trade, guard Eric Bledsoe is staying with the Pelicans, sources tell ESPN. https://t.co/8zAmO5VOeW

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020