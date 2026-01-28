Οι Θάντερ επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας των Πέλικανς με 104-95, ενώ οι Νικς επιβλήθηκαν των Κινγκς με 103-87, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράνσον.

Οι Νικς (28-18) έκαναν επιμέρους σκορ 31-15 στην τέταρτη περίοδο και τελικά επικράτησαν των Κινγκς (12-36) με 103-87, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στη regular season. Ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 28 πόντους, ο Μάικαλ Μπρίτζες πρόσθεσε 18 πόντους, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έκανε double-double με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ για τους Νεοϋορκέζους.

Από την άλλη πλευρά, ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν σημείωσε 34 πόντους, ωστόσο οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τους Κινγκς, που γνώρισαν την έκτη συνεχόμενη ήττα. Εξάλλου, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ πρόσθεσε 14 πόντους, όμως μαζί με τον ΝτεΡόζαν είχαν μόλις 3/16 τρίποντα!

Τα δωδεκάλεπτα: 36-26, 52-51, 72-72, 103-87.

Θάντερ-Πέλικανς 104-95

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 29 πόντους και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (38-10) επικράτησαν των Πέλικανς (12-37) με 104-95, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες. Παράλληλα, ο Τσετ Χόλμγκρεν είχε 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και πέντε μπλοκ για την Οκλαχόμα, που παρατάχθηκε χωρίς τους Τζέιλεν Γουίλιαμς, Αϊζάια Χάρτενσταϊν και Άλεξ Καρούσο λόγω τραυματισμών.

Για τους Πέλικανς, ο Ζάιον Γουίλιαμσον είχε 21 πόντους με 8/11 σουτ εντός πεδιάς και 11 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 17-14, 48-46, 79-64, 104-95.