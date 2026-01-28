Το ματς των Θάντερ με τους Πέλικανς δεν ήταν ήρεμο και ο Ντορτ παραλίγο να το τινάξει στον... αέρα στο τέλος.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 29 πόντους και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (38-10) επικράτησαν των Πέλικανς (12-37) με 104-95, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες.

Πάντως το ματς είχε ένταση και λίγο έλειψε να ξεφύγει το πράγμα. Ο Λου Ντορτ στη λήξη του ματς άρπαξε από τη φανέλα των Φίαρς και όλοι οι υπόλοιποι έτρεξαν για να τους χωρίσουν και να μην έχουμε τα χειρότερα.

Σχεδόν όλοι οι παίκτες και τα τεχνικά επιτελεία μπήκαν στο παρκέ για να ηρεμήσει η κατάσταση!

