Παραλίγο ξύλο στο Θάντερ-Πέλικανς: Ο Ντορτ γράπωσε από την φανέλα τον Φίαρς (vid)

Νίκος Καρφής
Ντορτ
Το ματς των Θάντερ με τους Πέλικανς δεν ήταν ήρεμο και ο Ντορτ παραλίγο να το τινάξει στον... αέρα στο τέλος.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 29 πόντους και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (38-10) επικράτησαν των Πέλικανς (12-37) με 104-95, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες.

Πάντως το ματς είχε ένταση και λίγο έλειψε να ξεφύγει το πράγμα. Ο Λου Ντορτ στη λήξη του ματς άρπαξε από τη φανέλα των Φίαρς και όλοι οι υπόλοιποι έτρεξαν για να τους χωρίσουν και να μην έχουμε τα χειρότερα.

Σχεδόν όλοι οι παίκτες και τα τεχνικά επιτελεία μπήκαν στο παρκέ για να ηρεμήσει η κατάσταση!

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Δείτε τι έγινε

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     