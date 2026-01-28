Παραλίγο ξύλο στο Θάντερ-Πέλικανς: Ο Ντορτ γράπωσε από την φανέλα τον Φίαρς (vid)
Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 29 πόντους και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (38-10) επικράτησαν των Πέλικανς (12-37) με 104-95, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες.
Πάντως το ματς είχε ένταση και λίγο έλειψε να ξεφύγει το πράγμα. Ο Λου Ντορτ στη λήξη του ματς άρπαξε από τη φανέλα των Φίαρς και όλοι οι υπόλοιποι έτρεξαν για να τους χωρίσουν και να μην έχουμε τα χειρότερα.
Σχεδόν όλοι οι παίκτες και τα τεχνικά επιτελεία μπήκαν στο παρκέ για να ηρεμήσει η κατάσταση!
Δείτε τι έγινε
Lu Dort and Jeremiah Fears got into it on the final play of the game 😳 pic.twitter.com/pd57nEKb5f— Bleacher Report (@BleacherReport) January 28, 2026
