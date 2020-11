ΝΒΑ: Συνεχίζει στο Ορλάντο ο Μάικλ Κάρτερ - Ουίλιαμς (pic)

Ο 29χρονος πόιντ γκαρντ, ο οποίος μετράει 10.4 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ και 1.3 κλεψίματα μ.ό. σε 360 συμμετοχές στη regular season με τους Σίξερς, τους Μπακς, τους Χόρνετς, τους Ρόκετς και τους Μάτζικ θα παραμείνει στο Ορλάντο.

Ο Κάρτερ – Ουίλιαμς βγήκε στην free agency όμως θα συνεχίσει στους Μάτζικ όπως αποκάλυψε ο Shams Charania.

Free agent Michael Carter-Williams has agreed to a deal to return to the Orlando Magic, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020