Μπουλς: Ανανέωσαν με Βάλενταϊν (pic)

Ο Ντένζελ Βάλενταϊν έμεινε ελεύθερος από τους Μπουλς για να ανανεώσει το συμβόλαιό τους με αυτούς λίγο αργότερα.

Ο 27άχρονος γκαρντ/φόργουορντ των «Ταύρων» θα μείνει για τουλάχιστον μία ακόμη σεζόν αντί του ποσού των 4.700.000 δολαρίων περίπου.

Πέρυσι αγωνίστηκε σε 36 αγώνες και είχε 6.8 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ στα 13 περίπου λεπτά που βρισκόταν στο παρκέ.

Free agent Denzel Valentine has signed a one-year, $4.7M (qualifying offer) deal with the Bulls, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020