Μπάτλερ σε Ντράγκιτς: «Αν δεν υπογράψεις θα τις...φας»!

«Ο Τζίμι Μπάτλερ είναι ένας σκληρός τύπος. Δεν ήθελα να κυνηγάει τον πισινό μου». Η παραδοχή του Γκόραν Ντράγκιτς κινείται στο φάσμα του σουρεάλ.

Ο Σλοβένος γκαρντ υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου του με τους Μαϊάμι Χιτ και έπειτα αποκάλυψε πως ο Μπάτλερ τον καλούσε την προηγούμενη εβδομάδα και τον... απειλούσε. «Αν δεν υπογράψεις θα τις... φας», ήταν η ατάκα του σε μία ελεύθερη μετάφραση.

Και ο Ντράγκιτς αποφάσισε να πει το «ναι» στους φιναλίστ.

Goran didn't want Jimmy to hurt him! pic.twitter.com/0EeSCB20op

— theScore (@theScore) November 21, 2020