NBA Free Agency: Εμεινε στο Μαϊάμι ο Ντράγκιτς, ανανέωσε και ο Λέοναρντ!

Ο Γκόραν Ντράγκιτς δεν κρατήθηκε. Το ανακοίνωσε μόνος του στο twitter πως μένει στο Μαϊάμι. Η συμφωνία είναι για δύο χρόνια, με την ανανέωση για την επόμενη σεζόν να ανήκει στους Χιτ.

Η συμφωνία ανέρχεται στα 37.400.000 δολάρια για τον 34χρονο Σλοβένο. Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε και η παραμονή του Μέιερς Λέοναρντ, επίσης με συμβόλαιο δύο ετών, αξίας σχεδόν 20.000.000 δολαρίων.

Free agent Goran Dragic has agreed to a two-year, $37.4M deal to re-sign with the Miami Heat, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2020