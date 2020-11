NBA Free Agency: Έμεινε στη Γιούτα ο Κλάρκσον, ήρθε και ο Φέιβορς!

Η μετακίνησή του στη Γιούτα αποδείχτηκε μία από τις καλύτερες την περσινή χρονιά. Τόσο καλή που έκανε μπόλικες ομάδες, ανάμεσά τους και τους... πρώην Λος Άντζελες Λέικερς, να τον ποθήσουν. Τελικά ο Τζόρνταν Κλάρκσον αποφάσισε να μείνει πιστός στην ομάδα που τον αναγέννησε, τους Γιούτα Τζαζ.

Υπέγραψε συμβόλαιο 4 ετών, έναντι 52.000.000 δολαρίων. Την προηγούμενη σεζόν ο Κλάρκσον μέτρησε 15.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.

Μαζί με τον Κλάρκσον έγινε γνωστή και η επιστροφή του Ντέρικ Φέιβορς. Πέρσι αγωνίστηκε στους Πέλικανς, μετά από εννιά σεζόν με τους Τζαζ. Υπέγραψε για 3 σεζόν έναντι 27.000.000 δολαρίων.

Derrick Favors has agreed to a three-year, $27M deal with the Jazz, per @Tjonesonthenba pic.twitter.com/TbX0uh0WmP

