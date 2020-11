Προπονούνται κανονικά Ντουράντ - Ίρβινγκ και είναι σε εξαιρετική κατάσταση (pic)

Ίσως το δίδυμο και οι παίκτες που περιμένουν όλοι να δουν στο ΝΒΑ είναι αυτό των Νετς, με τους Ίρβινγκ και Ντουράντ να επιστρέφουν στην δράση και να παίζουν μαζί στους Νετς, για πρώτη φορά.

Ο GM της ομάδας, Σον Μαρκς, αποκάλυψε πως και οι δύο είναι στις εγκαταστάσεις της ομάδας τους, προπονούνται κανονικά, ενώ φρόντισε να «τρομάξει» τους αντιπάλους και να «φτιάξει» τους οπαδούς, λέγοντας πως και οι δύο είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Nets general manager Sean Marks, speaking with YES Network, says that both Kyrie Irving and Kevin Durant are back in Brooklyn’s practice facility and look “terrific.”

— Malika Andrews (@malika_andrews) November 20, 2020