Γεμίζουν τη ρακέτα τους οι Θάντερ που ανακοίνωσαν την απόκτηση του Βενσάν Πουαριέ. Στην Βοστώνη έδωσαν ένα πικ δευτερου γύρου στο draft του 2021.

Ο Γάλλος σέντερ δεν έκανε αισθητή την παρουσία του στους Σέλτικς πέρυσι, αφού είχε μόλις 1.9 πόντου και 2 ριμπάουντ σε 5.9 λεπτά ανά ματς.

Welcome to the squad, Vincent Poirier! @viinze_17P | #ThunderUp pic.twitter.com/i1mT0QqCNZ

— OKC THUNDER (@okcthunder) November 20, 2020